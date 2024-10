Porretta-Pianoro FdI | Troppi disservizi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Continuano i problemi sulla nuova linea ferroviaria che congiunge. I ritardi sono all’ordine del giorno e nell’accavallamento tra le varie corse non si capisce più se il treno scende o sale essendo il binario unico da lì in poi. Quello che è accaduto ieri mattina e Marzabotto è emblematico. A causa di uno spostamento, il treno delle 12.36 per Bologna è partito dal binario 1 invece che dal 2 e mentre il tabellone elettronico non registrava lo spostamento l’annuncio vocale lo illustrava solo alle 12.38 quando il treno non accettava più passeggeri. Rfi e Trenitalia-Tper si sono giustificate dicendo che vi era stato un primo annuncio vocale alle 12.33, ma cinque persone sono pronte a testimoniare il contrario. Una di queste ha preso la propria vettura per recarsi ad un appuntamento di lavoro e ne ha caricate altre due, che avevano premura di raggiungere Sasso Marconi.