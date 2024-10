Ottobre Rosa | visite gratuite ed eventi per la lotta al tumore al seno

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Per la prevenzione e la cura delal, ciò che conta è arrivare in tempo. Il tempo è un fattore determinante per individuare precocemente una lesione sospetta, per la buona riuscita delle terapie e la sopravvivenza. L’ultimo report ‘I numeri del cancro in Italia’ stimava che nel 2023 sarebbero stati diagnosticati 55.900 nuovi carcinomi mammari, essendo questo tipo diil più comune tra le donne (30%). La buona notizia è che oggi guarire dalalsi può: l’86% delle pazienti sopravvive a 5 anni dalla diagnosi. Tutto questo non sarebbe possibile senza una diffusa e capillare cultura della prevenzione.