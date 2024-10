Ostia violenza sessuale di gruppo in pineta | dopo 12 anni arrestato uno degli stupratori

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Era stata picchiata e trascinata per i capelli in una baracca, dove era stata violentata ripetutamente: questo l’incubo vissuto da una donna, inad, che12vede giustizia: al termine di una rapida indagine, nel pomeriggio del 26 settembre 2024, personale del X Distretto Lido della Polizia di Stato, Ufficio Misure di Prevenzione e Sicurezza, ha tratto in arresto un cittadino rumeno di 61, pluripregiudicato, in quanto destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall’Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Roma, per l’espiazione di una pena di7 e 11 mesi per il reato didie sequestro di persona.