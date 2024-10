Oroscopo del 2 ottobre 2024 | previsioni astrologiche per tutti i segni

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) L’del 2indicano giornate intense, grazie all’influsso di Venere e Mercurio: di seguito, le. Scopri cosa riservano gli astri per ogni segno zodiacale in amore, lavoro e benessere. Secondo l’, il 2sarà un giorno denso di energie. L’eclissi solare in Bilancia porta chiarezza nei rapporti interpersonali, mentre Mercurio in Scorpione accresce l’intuizione e favorisce le decisioni importanti. Vediamo nel dettaglio cosa riserva questa giornata per i diversizodiacali.di mercoledì 2(Credits: Pixabay) – VelvetMagdel 2, Ariete (21 marzo – 19 aprile) Amore: La giornata si prospetta luminosa per i rapporti di coppia. Venere ti sorride, favorendo nuove connessioni romantiche. Lavoro: Grandi opportunità sul fronte lavorativo, ma dovrai essere pronto a prendere decisioni rapide.