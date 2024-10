Occhiaie e borse sotto gli occhi i rimedi più efficaci usati dalle star

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Lee leglipossono compromettere la freschezza e la luminosità dello sguardo. Trovare il cosmetico giusto per alleviarle non è semplice, poiché simili problematiche possono avere cause diverse. Personaggi famosi come Kim Kardashian e Jennifer Aniston spesso condividono i loro prodotti e le loro soluzioni per attenuare queste imperfezioni.loro abitudini – anche se molto costose per la maggior parte delle tasche – si può comunque trarre ispirazione. Tuttavia è fondamentale comprendere, tramite il parere di un esperto, ciò che origina il problema e come porvio. I trucchi delle dive Jessica Alba applica sul contornouna maschera specifica composta da polvere d'oro e altri ingredienti, tra cui palmitato di retinile e acido ascorbico, che riducono il gonfiore e uniformano il tono della pelle.