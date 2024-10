Nuova cometa in arrivo nei cieli italiani Si annuncia spettacolare e molto luminosa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Unasta per fare il suo ingresso nei nostri, promettendo uno spettacolo celeste che potrebbe superare persino quello offerto dalla famosaLovejoy nel Natale del 2011. Questaarrivata, temporaneamente denominata A11bP7I, è stata scoperta il 27 settembre scorso dai telescopi scientifici situati alle Hawaii. Gli astronomi sono particolarmente entusiasti di questa scoperta, poiché A11bP7I appartiene alla famiglia delle comete radenti di Kreutz, note per passare estremamente vicino al Sole. Queste comete sono spesso protagoniste di spettacoli celesti mozzafiato, e A11bP7I non sembra fare eccezione. L'astrofisico Gianluca Masi, che ha osservato laattraverso uno degli strumenti del Virtual Telescope Project, ha dichiarato che l'orbita di A11bP7I la rende "unaspeciale, di quelle spericolate che passano radenti al Sole".