Napoli-Como Fabregas elogia Conte | in un modo fece cambiare idea al mister

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Antoniotra i migliori allenatori del Mondo per, che però ricorda cosa gli disse quando arrivò al Chelsea Cescpresenta la sfidaa due giorni dal match del Maradona e ricorda il suo primo incontro con Antonio. I due si sono conosciuti al Chelsea, quando ilarrivò a Londra dopo l’esperienza dell’Europeo con l’Italia. “è probabilmente il migliore allenatore degli ultimi anni – sostiene ildel– Mi ha fatto soffrire un po’ in allenamento, l’ho avuto due anni al Chelsea. Lo rispetto molto, mi ha fatto vedere cose che non avevo mai visto in carriera”. Appena arrivato a Londra, il tecnico italiano parò con il centrocampista spagnolo, all’apice della sua carriera.