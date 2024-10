Medioetruria la svolta L’annuncio del ministro | | Sarà realizzata in Valdichiana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La nota del Ministero delle Infrastrutture arriva a metà pomeriggio e conferma quel che si sapeva ormai da mesi e cioè che la stazione dell’Alta Velocità ferroviaria denominataverrà progettata per essereeventualmente in, per la precisione a Creti. Il primo dicembre dell’anno scorso proprio Creti era stata valutata come la scelta tecnica migliore dai funzionari Ministero delle Infrastrutture. E ieri è arrivato anche l’ok ‘politico’, che mette il bollino definitivo – per adesso – sulla localizzazione dell’infrastruttura, con buona pace di Arezzo che non ha mai gradito la scelta. "Si tratta di unastorica – afferma proprio il Ministero Infrastrutture e Trasporti in una nota -: da anni l’Umbria e la Toscana chiedevano uno scalo che servirebbe un’amplissima zona di grande interesse turistico e commerciale.