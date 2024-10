Medio Oriente | Meloni convoca il G7 per il pomeriggio il Pd fa sciacallaggio | Italia irrilevante

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La tensione è altissima, in, ma a Roma la diplomazia si muove e Palazzo Chigi, alla luce dell’aggravarsi della crisi,per ilun vertice telematico con i leader del G7 per discutere dei possibili sviluppi futuri. L’annuncio lo ha dato la stessa premier Giorgia, in apertura del Consiglio dei ministri. L’, ha dettoai ministri, “continuerà a impegnarsi per una soluzione diplomatica, anche in qualità di presidente di turno del G7”. L’obiettivo “è la stabilizzazione del confine israelo-libanese attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701”, ha proseguito.