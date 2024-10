LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa-Ineos sarà vento medio alto?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.44 Naturalmentecambierà tutti e quattro i cyclors per gara-10: entreranno Ryan Todhunter, Harry Leask, Luke Parkinson e Neil Hunter. 13.43risponde in gara-9 con Ben Ainslie e Dylan Fletcher come timonieri, Bleddyn Mon e Leigh McMillan come trimmer. I cyclors saranno Matt Gotrel, Matt Rossiter, Ben Cornish e David Carr. 13.41 Come semprecambierà 2 cyclors in gara-10: dentro Luca Kirwan e Paolo Simion al posto di Liuzzi e Gabbia. 13.40 In gara-9schiera James Spithill e Francesco Bruni come timonieri, Andrea Tesei e Umberto Molineris come trimmer. I cyclors saranno Bruno Rosetti, Enrico Voltolini, Emanuele Liuzzi e Cesare Gabbia. 13.37 In effetti pare che sia attesoben superiore ai 15 nodi. Ma non avevamo dubbi 13.