L’alternativa al vetroresina c’è Noi sappiamo come fare

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) VIAREGGIO Angelo Checchi ha fondato il suo cantiere navale nel 1981 e da allora ha gestito questa piccola ma efficientissima realtà artigianale insieme ad un piccolo team di collaboratori locali di grande esperienza. Con i figli Nicola e Letizia. Le attività principali sono la costruzione e la riparazione di imbarcazioni in legno utilizzando metodi e materiali tradizionali e moderni,per il fasciame sovrapposto (detto anche clinker o lapstrake) che ha rappresentato un passo avanti, molto tempo fa, per sigillare in maniera semplice e affidabile l’ingresso dell’acqua all’interno della barca. Le barche da canottaggio classe “jole” seguono la stessa tecnica costruttiva.