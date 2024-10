La malata di Dengue a Fano | Eruzioni cutanee sapore amaro e dolori molto forti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – L’emergenzaha resoun caso nazionale: l’aumento dei contagi trasmessi attraverso la puntura della zanzara tigre – sono già 102 quelli confermati e 10 i probabili, con ben 35 ricoveri – ha attirato l’attenzione di virologi e infettivologi. Una notorietà che ci si sarebbe volentieri evitata. Dopo le disinfestazioni innescate dal primo caso emerso l’11 settembre, e ripetute per giorni su quasi tutto il territorio comunale, dopo l’ispezione delle caditoie e le operazioni larvicide, le campagne informative e da oggi pure il kit anti-zanzara in vendita nelle farmacie, il giudizio delle autorità sanitarie – salvo qualche caso – è senza appello.: cos’è, sintomi e cure Per il virologo Roberto Burioni la “situazione è fuori controllo”, per l’infettivologo Matteo Bassetti “serve un lavoro di sorveglianza per evitare che il focolaio si allarghi”.