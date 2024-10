La destra e le diverse concezioni di donna e mamma

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Più che il generale Vannacci e Francesca Pascale, credo possa essere utile invitare a un dibattito televisivo Deborah Giovanati e Kemi Badenoch. Debora Giovanati è l’esponente milanese di Forza Italia che ieri, in consiglio comunale, se n’è uscita col paralogismo secondo cui, siccome una madre è, allora l’unico modo per essere certi che qualcuno siaè che sia madre (è lo stesso principio logico secondo cui, siccome la caffettiera fischia, l’unico modo per essere certi che qualcuno fischi è che sia una caffettiera). Kemi Badenoch ha invece inaugurato la propria candidatura a leader del partito conservatore, nel Regno Unito, con un’infelice considerazione sul fatto che i benefit per la maternità siano eccessivi, e col larvato sospetto che le madri siano delle fannullone che si approfittano della generosità dello Stato.