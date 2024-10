Inaugurazione Libreria Feltrinelli Pio XI | 1000 lettori e 500 libri venduti

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024)e appassionati di cultura presenti e 500: si è chiusa con questi numeri, ieri, la serata di festeggiamenti romani per l’della sedicesimadi Piazza Pio XI. Unache, con i suoi 40 mila titoli che spaziano tra narrativa, saggistica, graphic novel e proposte per la community BookTok, si propone di essere “officina di quartiere” e un punto di riferimento culturale vivo per i suoie le sue lettrici. Molti gli autori e gli amiciche si sono uniti ai festeggiamenti, come Pif, Filippo Ceccarelli, Enrico Terrinoni e Isa Borrelli, a dare vita a una serata indimenticabile all’insegna deie della passione per la cultura, arricchita dall’intrattenimento musicale del DJ romano Tommaso Zanello, in arte Piotta.