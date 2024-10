Grande Fratello Carmen Russo svela chi sono i due concorrenti che la stanno sorprendendo piacevolmente | le sue parole

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Un Enzo Paolo Turchi in parte inedito quello che sta conoscendo il pubblico di Canale 5 in quest’ultima edizione del. Il ballerino e coreografo, marito della showgirl, si sta rivelando puntata dopo puntata una persona estremamente sensibile ed emotiva, oltre che molto entusiasta e anche unascoltatore. Enzo Paolo ha assunto un po’ il ruolo del “papà” nei confronti dei più giovani, ai quali offre consigli e anche una quotidiana lezione di ginnastica, che male non fa! Sulle pagine di Novella 2000, la showgirl si è lasciata a una lunga intervista dove ha parlato del percorso di suo marito nella Casa del. Ledi: Mi sta dando una bella impressione, perché lui è un uomo molto comunicativo. Ama stare tra la gente e confrontarsi.