Ex terrorista palestinese in cattedra a La Sapienza Insorge FdI | Vergogna

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il ritorno di Leila Khaled nelle università italiane. O forse non è mai andata via, visto che l'excontinua ad essere l'eroina di movimenti universitari di estrema sinistra, antisemiti, pro Palestina e pro Hamas. Oggi, nell'aula 7 della facoltà di Fisica dell'università La, Leila Khaled sarà ospite del collettivo «Cambiare Rotta», sedicente organizzazione giovanile comunista, per discutere di «Palestina: le radici del genocidio, gli orizzonti della lotta». E quale miglior interlocutore di una exnota alle cronache per essere stata la prima donna che, tra il 1969 e il 1970, partecipò al dirottamento di due aerei? Membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (PFLP), è diventata un simbolo della lotta per la liberazione, soprattutto grazie all'immagine che la ritrae da giovane con un AK-47.