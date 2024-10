Due ricercatori dell’istituto Maugeri di Telese Terme tra gli scienziati più influenti al mondo

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Sono due i medici di Irccsinseriti nella prestigiosa World Top 2% Scientists 2024, la classifica deglipiùa livello globale realizzata dalla Stanford University in collaborazione con Elsevier e basata su dati di Scopus. Si tratta del Prof. Mauro Maniscalco, Primario dell’Unità Operativa di Pneumologia Riabilitativa, e del Dott. Pasquale Ambrosino, Specialista in Medicina Interna e Responsabile del Laboratorio per la Valutazione della Complessità Clinica, il più giovane dei idi ICSpresenti in classifica.