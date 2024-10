Così Bellocco si è preso la Nord Arriva Ferdico addio Irriducibili | Voi allo stadio siete solo ospiti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Pochi minuti alle 20 del 29 ottobre 2022, Vittorio Boiocchi torna a casa sullo scooter di un ultrà della: scende, saluta e si incammina verso il portone di casa, in via Fratelli Zanzottera. Due sicari lo aspettano su una Kawasaki Ninja nera: il passeggero scende, gli va incontro e gli scarica addosso cinque colpi di pistola. Due vanno a segno: lo ’Zio‘, soccorso in fin di vita, muore in ospedale. La notizia corre rapidissima da Figino al Meazza: i leader dellasgomberano con la forza il secondo anello verde. È l’inchino al capo ucciso. Nei giorni immediatamente successivi, si apre la corsa alla successione. Le carte dell’indagine di Dda e Squadra mobile che due giorni fa ha smantellato le due curve raccontano che i primi a farsi avanti per riempire il vuoto di potere sono gli, gruppo di estremisti di destra legati agli Hammerskin e al movimento Lealtà-Azione.