Corrotto spaccato e quasi fallito | il Libano sull’orlo della catastrofe

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – ?????Ilnon ha più lacrime da piangere. Il Paese dei cedri, una volta gioiello del Medio Oriente, è uno Stato, economicamente e politicamente, in mano a gruppi terroristici e profittatori, abituato dal 1978 ad oggi a vedere i tank di Israele sul proprio territorio. E adesso ci risiamo. “Fermare la forza Radwan, i commandos di Hezbollah. Evitare un nuovo 7 ottobre”. È questa secondo l’Idf la ragione dell’attacco di terra nelmeridionale. “Faremo tutto il necessario – dice il portavoce militare, contrammiraglio Hagari – per evitare nuovi massacri in Israele. Per questo le forze di difesa stanno conducendo raid limitati e mirati lungo il confine settentrionale di Israele contro la minaccia che Hezbollah rappresenta per i civili nel nord di Israele”.