Corona non ci sta così gela Berlinguer | Si rischia di diventare ridicoli

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Si apre con il solito siparietto tra a conduttrice Biancae lo scrittore-alpinista Maurola puntata di martedì 1 ottobre di È sempre Cartabianca, ma il clima è poco festoso viste le contemporanee tensioni in Medio Oriente con la rappresaglia dell'Iran nei confronti di Israelel per i raid in Libano. Una situazione esplosiva e un tema dominante nell'informazione di questi giorni, tanto chechiede aun commento ricevendo una risposta inattesa. "Esprimendo giudizi su queste cose gravissime, che non mi competono, sisempre diridicolo o di capitare su Blob o Striscia la Notizia, come è capitato stasera. Eravamo entrambi nel tg satirico", afferma lo scrittore che suscita la curiosità della giornalista.