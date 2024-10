Contratti a tempo indeterminato Nuovo crollo | -19% rispetto al 2022

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Il lavoro stabile è ormai sempre più una chimera. Anche nei primi sei mesi del 2024, nella provincia di Pesaro e Urbino, oltre a diminuire le nuove assunzioniallo stesso periodo dell’anno precedente, crollano idi lavoro a. Calano anche le assunzioni adeterminato mentre sono in aumento idi lavoro intermittenti e quelli stagionali. A dirlo sono i dati dell’Osservatorio sul mercato del lavoro dell’Inps, che ha preso in esame anche la situazione della nostra provincia relativamente al primo semestre del 2024. Il totale delle assunzioni registrate da gennaio a giugno di quest’anno è pari a 29.459, di cui soltanto 2.969 sono quelle a. Si tratta di poco più del 10% del totale, in linea con quanto accade anche nel resto della regione, ma nettamente al di sotto della media italiana dove l’incidenza è di oltre il 16%.