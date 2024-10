Circo a UeD | Gemma richiama Valerio Maria li prende in giro foto osé di Mario

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si è partiti daGalgani, la quale ha dato luogo ad un colpo di scena. La donna ha deciso diree in studio c’è stato il caos. A seguire, poi, si è parlato diCusitore e di altri argomenti. Ecco cosa è successo.Galgani: caos in studio,ironizzaGalgani stava conoscendo Raffaele a Uomini e Donne. Le cose tra i due, però, hanno preso una piega inaspettata. Lui, infatti, dopo alcune uscite, ha confessato alla donna di non nutrire un’attrazione tale da spingerlo ad andare avanti nella conoscenza. Dopo essere stata liquidata dal cavaliere, dunque,ha ammesso di aver ricontattato. In studio è scoppiato il caos, Gianni Sperti ha reputato il tutto una vera barzelletta.