Chiostro di Sant’Agostino don Roberto trova casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Ha un nuovo inquilino ildidove sila famosa "Torre del passero Solitario" cantata dal pota Giacomo Leopardi. L’amministrazione ha deciso di concedere un appartamentino di 87 metri quadrati, che sia piano terra del, alla parrocchia e dunque al parroco, donZorzolo, che potrà utilizzarlo sia come propria abitazione sia per esigenze pastorali e finalità istituzionali di religione e di culto. La concessione in comodato d’uso gratuito è per 6 anni rinnovabili per altrettanti. Era da tempo che donrincorreva questo obiettivo che gli permette di alloggiare accanto alla chiesa e non come avviene ancora nei locali della Curia vicino alla cattedrale di via Falleroni.