Chi l’ha visto? – anticipazioni e casi puntata 2 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Stasera, in diretta su Rai3, andrà in onda una nuovadi Chi?, il programma condotto da Federica Sciarelli, a partire dalle 21.15. Ladi oggi, mercoledì 2, si occuperà deiche seguono. Il caso Matacena Il mistero di Matacena si infittisce: Nuovi dettagli emergono dalla morte dell’ex parlamentare e della madre a Dubai. La Procura ha disposto la riesumazione dei corpi, mentre il programma ha rintracciato il falsario che avrebbe creato il falso certificato di matrimonio di Matacena. Intanto, la moglie dell’ex parlamentare è indagata per omicidio. Delitto efferato a Viadana La scomparsa e la morte di Maria Campai continuano a far discutere. Le indagini hanno rivelato che l’assassina era un adolescente, ma il movente rimane ancora oscuro. Il programma cerca di fare luce sulla vicenda, seguendo la pista del cellulare della vittima.