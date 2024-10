Caso Matacena la rivelazione di Chi l’ha visto | il matrimonio con Maria Pia Tropepi sarebbe stato falso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Amadeoe l’ultima mogliePianon siro mai sposati. Secondo le anticipazioni della trasmissinoe Chi?, in onda stasera alle 21.30 su Rai3, l’ex parlamentare di Forza Italia avrebbe acquida un falsario il certificato di. Questo è solo l’ultimo tassello di unche, giorno dopo giorno, si fa sempre più nebuloso. Ieri la riesumazione della salma, trovata in una tomba anonima in provincia di Latina dopo che la procura di Reggio Calabria ha sollevato dubbi sulle ragioni del decesso, inizialmente indicate come infarto del miocardio. Per la morte di, durante la sua latitanza decennale a Dubai il 16 settembre 2022, e di sua madre Raffaella De Carolis, avvenuta sempre negli Emirati tre mesi prima, è indagata proprioPia