Carolina Bubbico Presenta NINA

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) La cantautrice, pianista, arrangiatrice e direttrice d’orchestrada venerdì 11 ottobre 2024 è disponibile con il nuovo singolo per Sun Village Records/The Orchard, “” che rapun messaggio di speranza e coraggio, una storia di crescita, liberazione e di amore incondizionato. “” è il nuovo singolo di” è il nuovo singolo di, disponibile da venerdì 11 ottobre per Sun Village Records e distribuito da The Orchard. Pre-save: https://orcd.co/cbUna dedica speciale “” è una canzone che racconta una storia di crescita, liberazione e amore incondizionato.ha dedicato questo brano a sua figlia,, con l’augurio di un futuro libero da condizionamenti e paure.