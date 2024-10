Brennero Ultima Puntata | Eva E Paolo Trovano Il Mostro Di Bolzano!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 2 ottobre 2024): Eva ecollaborano per identificare il serial killer e stavolta ci riescono. Il nostro diviene trovato ed è una persona molto vicina a loro!prosegue e, nel corso del quarto ed ultimo appuntamento, emerge finalmente l’identità del killer. Le sorprese sono destinate ad aumentare quando Eva escoprono che il killer che tanto stanno cercando è una persona molto vicina a loro, di cui finora non avevano mai sospettato. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Un ragazzo tedesco di nome Miran ne ha colpito un altro, italiano, durante una partita di hockey. Le condizioni del giovane che è stato ferito sono piuttosto gravi, ma Eva deve prendere in mano il caso per capire cosa sia successo davvero.