Biancaneve Rachel Zegler risponde alle critiche sul casting e svela | Il nome avrà delle origini diverse

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), in una nuova intervista, ha parlatorivolte aldel film live-action di, spiegando perché non la preoccupano. La scelta dicome protagonista dinel film live-action ispirato al classico d'animazione del 1937 ha scatenato moltee polemiche. La giovane attrice ha ora commentato la situazione e rivelato che sul grande schermo si offrirà inoltre una nuova spiegazione per il. La scelta della nuova principessa, intervistata da Variety, ha spiegato che si trattava della principessa Disney preferita da sua madre: "Mentre stava crescendo non c'erano molte principesse con i capelli scuri e quella era l'unica in cui poteva immedesimarsi". Il regista Marc Webb ha commentato spiegando che la giovane star di