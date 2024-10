ATP di Pechino sfida durissima in finale per Sinner | vince Alcaraz per tre set a zero

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 2 ottobre 2024), 2 ottobre 2024 – Jannikbattuto da Carlosnelladel torneo di. L’azzurro, numero 1 del mondo e campione in carica, oggi viene sconfitto dallo spagnolo, testa di serie numero 2, per 6-7 (6-8), 6-4, 7-6 (7-3) dopo 3h22? nel match che oppone gli unici 2 vincitori di tornei dello Slam nel 2024. Il 23enne altoatesino vede sfumare il settimo titolo della stagione e il 17esimo della carriera, ma rimane saldamente al primo posto nel ranking Atp: il vantaggio su, destinato a salire al numero 2 della classifica, si aggira attorno ai 4000 punti.si arrende dopo una, la sesta persa contro il 21enne iberico in 10 confronti diretti. L’azzurro paga un rendimento altalenante al servizio (55% di prime palle), come dimostrano le 15 palle break concesse all’avversario, che ne sfrutta solo 3.