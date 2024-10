Agguato a Napoli Est 33enne gambizzato | indaga la polizia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 2 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNel tardo pomeriggio odierno, personale del Commissariato Ponticelli e San Giovanni-Barra è intervenuto presso l’Ospedale del Mare, per la segnalazione di una persona attinta da colpi d’arma da fuoco agli arti inferiori. La persona offesa, 33 anni, è giunta presso il nosocomio in codice rosso, allo stato non nè in pericolo di vita. Dinamica in fase di ricostruzione ad opera della Squadra Mobile. L'articoloEst,laproviene da Anteprima24.it.