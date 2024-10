WWE | Tegola Ilja Dragunov si è rotto il crociato in un live event

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 1 ottobre 2024) Arrivano brutte notizie dall’infermeria per la WWE e i suoi fan. Come riportato questa notte nel corso della telecronaca della puntata di Raw,si è gravemente infortunato neldello scorso 28 settembre. Il russo è stato impegnato in un match, uno dei tanti della carriera, contro il campione mondiale Gunther e a fine match è uscito zoppicando dal quadrato. Al commento Joe Tessitore ha parlato dei tempi di recupero che andranno dai 6 ai 9 mesi per una sospetta rottura delanteriore. Un percorso da riprendereè passato al main roster lo scorso aprile dopo il Draft ed è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante.