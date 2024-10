Uomini e Donne Roberta Di Padua si sbilancia sulla gravidanza | il forte gesto per Alessandro Vicinanza

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 1 ottobre 2024)Diha condiviso un dolce pensiero per celebrare gli otto mesi di relazione con, entrambi ex di. In una dedica pubblicata tramite il profilo Instagram di lui,ha scritto: “Il tuo desiderio per me resta la dichiarazione d’amore più bella e pura in assoluto. Spero di renderti felice”. Tuttavia, ciò che ha davvero fatto parlare è stato un dettaglio: la foto di due scarpe da neonato cheha regalato adurante il Festival del Cinema di Venezia. Questoha acceso le speculazioni dei fan: i due stanno forse per diventare genitori? La coppia non ha ancora confermato nulla, ma ilha dato vita a numerose ipotesi.