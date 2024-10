Trovare altri ’Momo’ il nostro obiettivo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopo l’esordio della prima squadra, è tutto pronto per l’inizio del campionato del settore giovanile biancorosso, da sempre fiore all’occhiello per la Pallacanestro Reggiana. Tanti sono i campioni usciti dopo la trafila delle giovanili, ultimo Momo Faye che, al primo anno da senior ha attirato le attenzioni da oltre oceano. La nuova stagione 2024/25 per il sodalizio di via Martiri della Bettola è partita con una conferenza stampa ad inizio agosto, proprio sul settore giovanile dove il management reggiano ha detto chiaro e tondo che la cantera dovrà essere un serbatoio e aiutare la prima squadra negli allenamenti; anzi, in questa ottica, l’Under 19 si allenerà fissa al PalaBigi dopo la prima squadra, così da usufruire di uno spazio temporale comune con lo stesso staff tecnico.