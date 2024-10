Stagione al cinema Si parte il 3 ottobre

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dopi il teatro arriva il. A Colle latografica inizierà il tre. A comunicarlo è l’assessore alla cultura Daniele Tozzi (nella foto). "Siamo lieti di annunciare che finalmente avremo unatografica – afferma Tozzi –. In prima istanza corre l’obbligo ringraziare l’azienda speciale multiservizi ed il suo direttore, ma anche tutti coloro che lavorano nella struttura del Teatro del Popolo. Inizieremo con l’utilizzo della salatografica più piccola, il saloncino. In alcune occasioni stiamo pensando anche di utilizzare la sala grande per film per i quali prevediamo una grande affluenza". Il primo film sarà ‘Il Tempo Che Ci Vuole’, regia di Francesca Comencini e la prima visione è prevista il trealle 21.00.