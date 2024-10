Sperimentare l’autonomia? Fa anche cambiare lo sguardo della comunità

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 1 ottobre 2024) “Laha bisogno diil propriosui ragazzi. Vederli in un negozio a fare acquisti, ad esempio, aiuta le persone a mutare atteggiamento nei loro confronti, perché li riconoscono come parte attiva nella società”. Patrizia Adosini, presidentessa di AIPD – Associazione Italiana Persone Down di Bergamo, sintetizza, così, il cuore del progetto ‘Pronti Partenza ADOss’, conclusosi a giugno e rivolto a ragazze e ragazzi con Sindrome di Down tra i 16 e i 19 anni. L’iniziativa, che ha fruito del contributoFondazioneBergamasca, ha coinvolto 18 giovani, suddivisi in tre gruppi, ed è l’evoluzione di attività proposte da tempo da AIPD Bergamo, che quest’anno festeggia vent’anni di impegno.