Spal società recidiva Ora Dossena imiti Spalletti

(Di martedì 1 ottobre 2024) Lasi ritrova alla vigilia di insidiose trasferte a Rimini e Campobasso con gli stessi punti della scorsa stagione dopo le prime sette giornate, ossia 7, solo stavolta ridotti a 4 dal noto pasticcio societario di primavera. Misterera sembrato trovare la strada giusta per farla correre con le due vittorie su Sestri Levante e Carpi, ma il suo progetto richiede più tempo. E’ naturale, ogni nuovo progetto richiede tempo. Peccato che per lace ne sia uno nuovo ogni anno, e che mai si riparta con un minimo di indispensabile stabilità. Il peccato originale è questo: non aver dato fiducia all’unico gruppo che mai abbia funzionato in tre anni e più di gestione Tacopina, quello dei Dalmonte e Zilli. Se mai si prova a costruire sul buono che c’è, i frutti sono la parte destra della classifica. Si è poi ben capito che la ragione più o oltre che tecnica era finanziaria.