Sinner-Alcaraz finale ATP Pechino 2024 | orario esatto programma tv streaming

(Di martedì 1 ottobre 2024) Jannikaffronterà Carlosnelladel torneo ATP 500 di. Il tennista italiano, reduce dall’affermazione in due set contro il padrone di casa Yunchaokete Bu, scenderà sul cemento della capitale cinese per disputare l’atto conclusivo contro il suo grande rivale spagnolo, capace di regolare il russo Daniil Medvedev. Si preannuncia uno scontro diretto estremamente avvincente e appassionante tra il numero 1 e il numero 2 del mondo. L’appuntamento è per mercoledì 2 ottobre, sarà il terzo match sul Campo Capital Group Diamond a partire dalle ore 06.00 e non inizierà prima delle ore 11.00. In precedenza si disputeranno l’incontro femminile tra Sabalenka e Keys e ladel doppio maschile (non prima delle ore 08.00) tra Simone Bolelli/Andrea Vavassori e Hellovaara/Patten.