Scuolabus si ribalta con 10 studenti a bordo | ci sono feriti

(Di martedì 1 ottobre 2024) A Policoro, in provincia di Matera, un grave incidente ha coinvolto un autobus scolastico con adiecidelle scuole medie, che si èto in seguito a uno scontro con un’automobile. Fortunatamente, nessuno dei ragazzi è rimasto gravemente ferito. Tuttavia, per precauzione, sia gliche l’autista di 64 anni e un’accompagnatricestati trasportati in ospedale dal personale del 118. Leggi anche: Autobus frena di colpo, un uomo sbatte la testa e muore Le indagini sull’incidenteattualmente in corso e coinvolgono la Polizia municipale, la Polizia stradale ei Carabinieri. Sul luogo delmentointervenuti anche i Vigili del fuoco per gestire l’emergenza e mettere in sicurezza l’area.