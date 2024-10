Sciopero nazionale dei trasporti | il 5 ottobre a rischio metro tram e bus

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 1 ottobre 2024) Roma, 12024 – Sabato 5sono ae bus per unodi 24 ore indetto da Orsa. Durante loil servizio sarà garantito esclusivamente durante le fasce di legge. Lonon coinvolgerà i lavoratori delle Ferrovie dello Stato. Nel territorio di Roma, loriguarda l’intera rete Atac e le reti degli esercenti RomaTpl, Autoservizi Troiani/Sap e Autoservizi Tuscia/Bis. Sulla rete Atac loriguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. (Q ui le informazioni in tempo reale www.atac.roma.it e romamobilita.it . Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lodi 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio.