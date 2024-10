Sangiuliano quattro ore in Procura | Ero nel panico non gestivo più Boccia

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 1 ottobre 2024) È stato convocato dai magistrati romani per approfondire le ipotesi accusatorie messe nere su bianco nei confronti dell'influencer Maria Rosaria. L'ex ministro della Cultura Gennaroè stato sentito dai pm della Capitale perore, con un palazzo di Giustizia blindato: il gionalista della Rai, infatti, è entrato a piazzale Clodio con le guardie del corpo e il suo avvocato. «Ero nel», avrebbe detto ieri ai pm l'ex direttore del Tg2, da un lato indagato per peculato e rivelazione e diffusione del segreto d'ufficio, e dall'altro invece è parte offesa in un'inchiesta per lesioni e minaccia a corpo politico. Poichéè indagato in procedimento connesso, ieri si è presentato con il suo difensore anche se è stato sentito in merito alla denuncia che ha presentato contro la manager, indagata anche per lesioni.