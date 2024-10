Romics 2024 svelerà in anteprima il trailer di Timor - Finché c’è morte c’è speranza di Valerio Di Lorenzo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 1 ottobre 2024) Una scatenata black comedy ambientata nella periferia romana, nel film diDi, al cinema dal 7 novembre, anche la modella ed ex cestista Valentina Vignali, ilinalsabato 5 ottobre alle 17:15. In attesa dell'uscita in sala, prevista per il 7 novembre con Blooming Flowers, ilospiterà regista e cast dic'èc'è, black comedy italiana diretta daDi, mostrando alcuni contenuti intra cui il. L'appuntamento è previsto per sabato 5 ottobre presso il Palco Movie Village (PAD. 5) alle ore 17.15, dove verranno presentati estratti indel film alla presenza del regista e di alcuni membri del cast: Francesca Olia, Rocco, Marazzita, Emanuele Vircillo e Stefania Visconti. Di cosa parlaGià alla regia di numerosi cortometraggi e