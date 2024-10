Oroscopo del giorno – Mercoledì 2 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 1 ottobre 2024) Le previsioni astrali per ogni segno zodiacale per la giornata diAriete (21 marzo – 19 aprile) Oggi sarà una giornata all’insegna dell’azione e della determinazione. Marte, tuo pianeta guida, ti dona una carica energetica che ti permetterà di superare ostacoli sia sul lavoro che nelle relazioni personali. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo impulsivo: prenditi il tempo per riflettere prima di agire. In amore, cerca di evitare conflitti inutili e ascolta di più il punto di vista del partner. Toro (20 aprile – 20 maggio) Con Venere in posizione favorevole, la giornata si prospetta positiva sul fronte delle relazioni. Sul lavoro, potresti ricevere apprezzamenti per il tuo impegno e la tua dedizione. È un buon momento per concentrarti sui progetti a lungo termine, facendo però attenzione a non essere troppo testardo.