Nuove tasse sul diesel col riallineamento delle accise sarà uguale alla benzina

(Di martedì 1 ottobre 2024) Nella nuova Manovra il governo starebbe pensando di dire addio alle“agevolate” per il gasolio, portando di fatto altra. La traduzione, dal politichese al pratico, è l’aumentocon conseguente impennata dei prezzi che porteranno ila non essere più conveniente come una volta per i possessori di vetture a gasolio. Una mazzata stimata di 3 miliardi per le tasche degli italiani. Cos’è ilLa prossima legge di Bilancio potrebbe portare con sé novità non molto liete per le famiglie italiane, soprattutto quelle che possiedono un mezzo alimentato a gasolio. Se la data del 2035, anno in cui le vetture endotermiche saranno bandite, si avvicina sempre più nonostante il tentativo di ripensamento di Urso, il governo cerca di cautelarsi come può.