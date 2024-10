No i Simpson non hanno predetto la fine di Israele

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 1 ottobre 2024) Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato su TikTok un video in cui si vede Homer, personaggio della nota serie tv statunitense Thes, brindare davanti a una tomba. Sulla lapide è incisa la bandiera die le date 1948-2024. Chi pubblica commenta dicendo «magari is azzeccano anche questa». L’immagine è stata creata digitalmente e diffonde una notizia falsa. Antonia Coffman, consulente esecutiva della serie tv Thes, ha detto a Facta che si tratta di un’immagine falsa e che Homer non è apparso in questo modo in nessun episodio della serie. L’immagine è stata condivisa inizialmente il 7 settembre 2024 su X dall’account “Fuck Israel Meter”, evidentemente critico rispetto alle politiche dello stato di