Milano vigili condannati per danno d’immagine | vendevano pass falsi e cancellavano multe in cambio di frutta e verdura

(Di martedì 1 ottobre 2024) Due ex agenti della polizia locale dificavanoper i parcheggi in città e per questo motivo sono statidalla Corte dei Conti a pagare 15.000 euro a testa. Nel mirino della giustizia ci sono finiti altri due exche, tramite il rito abbreviato, erano statia pagare 8.750 euro a testa per ilprovocato al Comune dicancellate I 4 ex, come riportato dal Corriere della Sera, erano già statiin via definita dalla Suprema Corte di Cassazione a pene che arrivavano fino a 6 anni e 5 mesi. L’inchiesta partì nel 2009, quando alcuni dirigenti della polizia locale si resero conto che era stato emesso un numero sospetto diper i parcheggi gratis.