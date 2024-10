Marco Tullio Giordana ospite della 42ma edizione di ValdarnoCinema Film Festival

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di martedì 1 ottobre 2024) Dall'8 al 12 ottobre al Cinema Teatro Masaccio di San Giovanni Valdarno la manifestazione giunta alla 42, premio alla carriera ae 21 titoli in programma. Il regista milanesericeverà il Premio Marzocco alla carriera durante ladi, in programma dall'8 al 12 ottobre a San Giovanni Valdarno (Arezzo). Un ritorno perdelquasi 30 anni fa, nel 1995, per Pasolini - Un delitto italiano, per presentare al pubblico il suo ultimo lavoro, La vita accanto, e ricevere il premio alla carriera. ll, il cui comitato organizzatore è presieduto da Luigi Nepi, docente di critica cinematografica all'Università di Firenze, si svolge con la collaborazione del Comune di San Giovanni Valdarno e del Cineclub Fedic