Luis Vuitton Cup Luna Rossa prima rompe poi risponde | 4-4 e ancora pareggio con Ineos

(Di martedì 1 ottobre 2024) Peruna giornata di vela fattada ombre, poi da luci. Il risultato è sempre uno stabilissimo, questa volta sul 4-4. Niente di fatto, per l’ennesima volta, in una sfida che si preannuncia lunghissima ed estenuante nelle acque di Barcellona. Alle sfortune e agli errori l’equipaggio italiano ha sempre saputore. Oggi, dopo la caduta dai foil di ieri, la rottura dell’imbarcazione allaboa dellaregata. Poi la corsa contro il tempo per aggiustare il danno. E il dominio nella seconda regata del giorno. Emirates Team New Zealand attendeuno sfidante per la finalissima. La vittoria diNella seconda regata del quarto giorno di sfide, finalmente il primo errore britannico. Che più che un errore è conduzione magistrale dei timonieri diFrancesco Bruni e Jimmy Spithill.