Li ho frequentati e li consiglio a tutte sperando non ce ne sia più bisogno

(Di martedì 1 ottobre 2024) "Che si organizzino corsi di autodifesa femminile non è positivo. Significa che siamo considerate deboli e che siamo soggette a minacce. Appresa questa consapevolezza è necessario frequentarlo, soprattutto per superare la paura di reagire". A parlare è una donna ascolana, Enrica Zagaro che ha preso parte a due corsi di autodifesa. "Il primo era tipo esercito israeliano, il secondo di judo. Ciascuno organizzato in sei lezioni da un’ora e mezza circa. Ho deciso di frequentare per curiosità, molto consapevole dei miei limiti: paura e inadeguatezza nel campo. Ho imparato tantissimo, soprattutto che noi donne possiamo tutto. Se crediamo in noi, e dobbiamo essere le prime a farlo, superiamo ogni ostacolo che la vita ci pone". Zagaro, come si sente? "Mi auguro di non dovermi mai difendere, quindi di non essere minacciata.