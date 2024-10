La Toscana protagonista della trasmissione Rai ‘I colori dei Borghi’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 1 ottobre 2024) Grosseto, 1 ottobre 2024 - Orbetello e Pitigliano saranno protagonisti, per la‘Idei. Un’emozionante esplorazione dei piccoli borghi italiani e un ritratto delle persone che li abitano e portano avanti con tenacia, le tradizioni e i valori, patrimonio delle comunità. Da mercoledì 2 ottobre, la seconda stagione de "Idei Borghi", in boxset su RaiPlay, fa tappa nelle regioni di Marche,e Lazio e in particolare, in alcune località che si affacciano sul mare.