Joker | Folie À Deux Todd Phillips commenta il possibile film standalone per la Harley Quinn di Lady Gaga

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 1 ottobre 2024)ilper ladiIldi Joaquin Phoenix ha un partner sia romantico che criminale nel nuovo. Ilintroducecome nuova incarnazione di, anche se il registasuggerisce ai fan di non sperare che il personaggio ottenga unspinoff tutto suo. Secondo Variety, al regista e alle star del sequel disono state poste delle domande durante il red carpet della prima dela Hollywood. Aè stato chiesto se volesse sviluppare unautonomo per la “Lee” di, come viene chiamata la sua versione di Harleen Quinzel nel. Il regista ha suggerito che questa non era una strada che voleva percorrere, ritenendo che il sequel disia già unautonomo sotto molti aspetti rispetto al primo